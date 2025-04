Bologna-Inter, chi sostituisce Thuram? Per Inzaghi la scelta non è scontata!

L’infortunio di Marcus Thuram costringe Simone Inzaghi a valutare nuove opzioni in attacco. A due giorni da Bologna-Inter la scelta risulta meno semplice e scontata del previsto.

FORFAIT – Una notizia spiacevole ha provato a guastare il clima di feste degli ultimi giorni nerazzurri: Marcus Thuram non sarà disponibile per Bologna-Inter e, forse, non solo. Un affaticamento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, infatti, ha costretto il francese a dare forfait per la trasferta emiliana della domenica di Pasqua, imponendo a Simone Inzaghi di trovare un’altra soluzione alternativa in attacco. Ci si chiede, dunque, chi sarà l’uomo individuato come compagno di reparto per Lautaro Martinez contro i rossoblù di Vincenzo Italiano. La scelta non è così scontata come si potrebbe immaginare.

Inzaghi, al vaglio le ipotesi in attacco per Bologna-Inter: chi giocherà al posto di Thuram?

LE OPZIONI – Le alternative a Thuram a disposizione di mister Inzaghi sono tre: Marko Arnautovic, Joaquin Correa e Mehdi Taremi. Pensando a Bologna-Inter e alle ultime gare di campionato, il nome sul quale verrebbe da puntare il dito è quello dell’austriaco. Secondo Matteo Barzaghi, però, tutto è ancora aperto perché: «Oggi non è stato provato nulla dal punto di vista della formazione. Domani ci sarà un solo allenamento chiarificatore in questo senso. Ovvio che il primo pensiero va a Marko Arnautovic, che col Bayern Monaco non ha fatto neanche un minuto perché dalla panchina è subentrato Mehdi Taremi. In realtà l’utilizzo dell’austriaco dal primo minuto in Bologna-Inter non è così scontato dalle notizie che ho. Anzi, potrebbe anche giocare Correa in tandem con Lautaro Martinez. E c’è anche Taremi tra le alternative. Sono in tre per una maglia. Se Arnautovic riuscisse a dare un’ampia garanzia di minutaggio, partendo dal primo minuto, credo che la scelta potrebbe ricadere su di lui ma al momento questa certezza non c’è». Questo, quindi, il parere del giornalista che a due giorni dalla sfida ha raccontato le ultime sui nerazzurri in collegamento con Sky Sport.