Bologna-Inter, Carlos Augusto torna titolare! Probabile formazione

Bologna-Inter è un match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2024-2025: di seguito la probabile formazione del tecnico Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Bologna-Inter si disputerà domani 20 aprile alle ore 18 allo Stadio Dall’Ara. Si prospetta un giorno di Pasqua scoppiettante, con i nerazzurri che dovranno rispondere al Napoli, vittorioso sul campo del Monza con un 1-0 finale. Come ribadito dall’ex giocatore David Di Michele nel corso di un’intervista esclusiva a Inter-News, le fatiche di Champions League saranno compensate, per i nerazzurri, dalla carica e forza ulteriori derivanti dall’aver effettuato l’accesso alle semifinali di Champions League. Di fronte, però, un’avversaria in salute e consapevole di non poter mancare l’appuntamento con un risultato positivo, necessario per poter continuare a sperare in un piazzamento Champions League.

Bologna-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

LE SCELTE – In Bologna-Inter Inzaghi ricorrerà ad alcune novità di formazione rispetto al 2-2 del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Sugli esterni spazio a Carlos Augusto, che prenderà il posto di un Federico Dimarco bisognoso di ricaricare le pile in vista dei prossimi impegni. A centrocampo non dovrebbero esserci modifiche, stante la volontà del tecnico piacentino di continuare a puntare sui tre titolarissimi visti contro il Bayern. In attacco, un cambio forzato: Joaquin Correa prenderà il posto di Marcus Thuram, alle prese con un affaticamento muscolare, per affiancare Lautaro Martinez dal 1′.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C.Augusto; Correa, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.