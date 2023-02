Bologna-Inter, cambia di nuovo il capitano: Lautaro Martinez cede la fascia

Altro cambio di fascia in casa nerazzurra per Bologna-Inter: non sarà infatti Lautaro Martinez il capitano oggi come nelle ultime uscite. Il motivo è la presenza dal primo minuto di Marcelo Brozovic, che quindi indosserà la fascia

DI NUOVO CAPITANO – Passa ancora di braccio la fascia da capitano in occasione di Bologna-Inter: dopo il passaggio tra Milan Skriniar e Lautaro Martinez che l’ha indossata nelle ultime partite, il capitano designato quest’oggi è Marcelo Brozovic. Il croato, infatti, è il terzo nelle gerarchie di Simone Inzaghi dopo Samir Handanovic (in panchina) e Danilo D’Ambrosio (in panchina).