Bologna-Inter, Calhanoglu in stand-by! Inzaghi ragiona su due rientri

Bologna-Inter è la sfida in programma sabato alle ore 18 al Dall’Ara, valevole per la ventottesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi, che lunedì hanno affrontato e battuto l’ottimo Genoa di Gilardino, hanno lavorato anche oggi ad Appiano Gentile dove si attende ancora Calhanoglu

TURNOVER OCULATO – Bologna-Inter, sfida in programma alle ore 18 di sabato 9 marzo allo stadio Dall’Ara, metterà di fronte certamente le squadre più in forma della Serie A nonché quelle che offrono il miglior calcio. Simone Inzaghi non ha dimenticato l’eliminazione in Coppa Italia proprio per mano dei rossoblù di Thiago Motta, che finora contro la sua Inter non hanno mai perso. Il tecnico piacentino anche per questo farà del turnover, ma ragionato.

ASSENTI – Oggi i nerazzurri hanno proseguito il lavoro ad Appiano Gentile, dove gli assenti sono due: Juan Cuadrado e Hakan Calhanoglu. Il turco non è ancora tornato in gruppo, ma dovrebbe accadere a breve con la concreta possibilità di rivederlo quantomeno in panchina al Dall’Ara.

Bologna-Inter, Frattesi non preoccupa ed è regolarmente a disposizione

Per il resto sono tutti a disposizione, compreso Davide Frattesi che contro il Genoa ha preferito non entrare in campo sentendo qualche piccolo fastidio durante il riscaldamento. Le condizioni dell’ex Sassuolo non destano comunque preoccupazioni, tanto da non richiedere alcun esame di approfondimento. Stanno bene Francesco Acerbi e Marcus Thuram, rientrati già con il Genoa a San Siro e che dunque si candidano per una maglia dal 1′ a Bologna.