Bologna-Inter, Barrow sostituisce Palacio. Mihajlovic lancia Ravaglia?

Bologna-Inter, Sinisa Mihajlovic farà le ultime scelte in vista della sfida di questa sera. Peseranno diverse assenze, proprio per questo Barrow prenderà il posto dello squalificato Palacio. Di seguito le scelte del tecnico serbo.

LE ULTIME – Bologna-Inter, Sinisa Mihajlovic in vista della sfida di questa sera dovrà fare a meno di Skorupski, causa Coronavirus (Covid-19), di Hickey e soprattutto dell’ex Rodrigo Palacio, perché squalificato. In porta il tecnico dovrebbe affidarsi all’esperienza di Da Costa, anche se nelle ultime ore sembrerebbero salire le quotazioni del giovanissimo Ravaglia, portiere classe 1999. In attacco invece Musa Barrow prenderà il posto dell’argentino squalificato nel ruolo di centravanti, dietro sarà supportato dal solito trio formato da Orsolini, Soriano e Sansone. In difesa Mihajlovic recupera Faragò che però non partirà titolare, al suo posto ancora Tomiyasu nel ruolo di terzino destro.