Bologna-Inter, attesa per i convocati di Mihajlovic e Tanjga: sorpresa in attacco? – CdS

Per Bologna-Inter non ci sono i convocati di Inzaghi, e non è una novità, ma nemmeno quelli dei rossoblù. La squadra di Mihajlovic, che sarà sostituito dal vice Tanjga in panchina, attende l’allenamento di stamattina: il Corriere dello Sport segnala una possibile sorpresa in attacco.

DI RIENTRO – Per Bologna-Inter i rossoblù puntano al rientro dei due ex. Gary Medel sarà titolare dopo la riduzione della squalifica (vedi articolo), Marko Arnautovic avendola scontata con l’Udinese per l’ammonizione sotto diffida contro la Juventus. Sul Corriere dello Sport si segnala come i convocati arriveranno solo in mattinata, dopo la rifinitura. Questo perché solo ieri i felsinei si sono potuti allenare in gruppo, dopo i problemi legati a un virus gastrointestinale. Lo hanno superato Jerdy Schouten, Lukasz Skorupski ed Emanuel Vignato: i primi due dovrebbero essere titolari. La novità si chiama Nicola Sansone: l’attaccante è stato provato ieri in coppia con Arnautovic, mettendo Musa Barrow e Riccardo Orsolini dalla parte opposta nelle esercitazioni. Sarebbe una sorpresa, perché Sansone è reduce dal primo gol stagionale domenica e non gioca dal 1′ da oltre un mese (col Torino). Questa la probabile formazione di Sinisa Mihajlovic (in panchina andrà il suo vice Miroslav Tanjga) per Bologna-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone.

