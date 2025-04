Bologna-Inter, Arnautovic scalpita! E Inzaghi pensa ad altri 2 cambi

Dopo aver conquistato la semifinale di Champions League, l’Inter tornerà in campo in campionato per difendere la vetta della classifica. Nerazzurri impegnati sul difficile campo del Bologna, gara in programma la domenica di Pasqua alle ore 18. Simone Inzaghi pensa a qualche possibile cambio di formazione dopo la dispendiosa gara contro Il Bayern Monaco. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

LA PARTITA – Nel 33° turno di Serie A l’Inter dovrà vedersela contro il Bologna allo stadio Dall’Ara. Sfida complicata per i nerazzurri contro una delle squadre più in forma del campionato. Alle difficoltà che ci saranno in campo, si aggiunge la stanchezza fisica accumulata, e l’ulteriore pressione di dover giocare dopo il Napoli, impegnata sabato sul campo del Monza, ormai condannato alla retrocessione. L’ambiente nerazzurro sa quanto la gara contro il Bologna sarà uno degli ostacoli maggiori nella corsa scudetto, ma uscire dal Dall’Ara con i tre punti potrebbe mandare un messaggio molto forte al campionato: di quanto la squadra sia, come la definisce Mkhitaryan: «Ingiocabile», nonostante un calendario proibitivo. Rossoblù, sconfitti nell’ultimo turno dall’Atalanta, che non perdono due gare in fila in Serie A dal gennaio 2023, e che restano in corsa per la qualificazione in Champions League. Come detto dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta in una recente intervista, la partita è molto sentita dalla società.

Bologna-Inter, Inzaghi rilancia Carlos Augusto e De Vrij. Possibile un cambio a centrocampo

LE SCELTE – A due giorni da Bologna-Inter, Simone Inzaghi deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione. Il tecnico nerazzurro non stravolgerà la formazione rispetto a quella vista contro il Bayern Monaco, ma qualche cambio è necessario per avere l’energia per contrastare una squadra attrezzata come quella di Italiano. Davanti a Sommer, un cambio nella linea difensiva: De Vrij dovrebbe prendere il posto di Acerbi. Ai suoi lati sia Pavard che Bastoni viaggiano verso la conferma dal primo minuto. Pochi dubbi anche sulle corsie laterali. Sperando di poter recuperare Dumfries il prima possibile, Inzaghi da ancora fiducia a Darmian sulla fascia destra. A sinistra tornerà Carlos Augusto, riposo almeno inizialmente per Dimarco. A centrocampo nodi ancora da sciogliere: scalpitano sia Asllani che Frattesi, ma difficilmente il tecnico nerazzurro li schiererà entrambi. Dopo due gare giocate per intero, Calhanoglu potrebbe partire dalla panchina. Mentre in attacco ci sarò spazio a Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, ex della gara, è diventato uno dei simboli della forza del gruppo Inter. Il numero 8 nerazzurro, 1 gol ogni 82 minuti in campo per lui nel 2025, spera di mantenere la verve realizzativa delle ultime giornate di campionato. Al suo fianco Thuram potrebbe essere preferito a Lautaro Martinez, ma Inzaghi sceglierà in base a chi dei due stia meglio dal punto di vista fisico.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryn, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.