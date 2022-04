Bologna-Inter, anche due Primavera aggregati al gruppo di Inzaghi – CdS

Per Bologna-Inter, come raccontato, non ci saranno Gosens e Vidal per infortunio (vedi articolo). Il Corriere dello Sport anticipa la presenza di due Primavera in gruppo con Inzaghi.

DUE FUORI, DUE DENTRO – Per Bologna-Inter i sostituti di Robin Gosens e Arturo Vidal arrivano dalla Primavera di Cristian Chivu. Non ci sono i convocati, ma il Corriere dello Sport fa sapere come saranno Franco Carboni e Mattia Sangalli a rimpiazzarli nell’elenco per la partita di oggi. Il primo è un laterale sinistro, fra i punti di forza dell’Under-19, l’altro un centrocampista che a sua volta ha fatto bene nel Campionato Primavera 1. Per entrambi ci sarà spazio in panchina. Fra i giocatori partiti ieri in treno verso Bologna non c’è nemmeno Aleksandar Kolarov, ormai arrivato alla fine della sua esperienza con l’Inter.

