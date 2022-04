Bologna-Inter, 25 convocati di De Leo: tornano in sei! Un solo assente

Bologna-Inter è in programma stasera al dall’Ara. Per l’occasione Emiliano De Leo ha convocato 25 calciatori. Ben sei i recuperi tra chi ritorna dalla squalifica e chi dai rispettivi infortuni. Assente il solo Mitchell Dijks. Di seguito la lista dei convocati di De Leo per Bologna-Inter (vedi probabili formazioni).

BOLOGNA-INTER I VENTICINQUE CONVOCATI DI DE LEO

PORTIERI – Bardi, Molla, Skorupski.

DIFENSORI – Binks, Bonifazi, De Silvestri, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.

CENTROCAMPISTI – Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola.

ATTACCANTI – Arnautovic, Barrow, Falcinelli, Orsolini, Sansone, Santander.