Bologna-Inter 2-1, Perisic non basta: decisiva una papera di Radu

Termina Bologna-Inter, sfida valevole per il recupero della ventesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo allo stadio Dall’Ara dopo l’1-1 di fine primo tempo (vedi report).

RIPRESA – La partita riprende con l’Inter che prova ad attaccare a testa bassa per cercare la rete del vantaggio, lasciando però qualche spazio di troppo dietro. Se le occasioni per i nerazzurri faticano ad arrivare, anche a causa di un’ottima difesa del Bologna, i padroni di casa si rendono pericolosissimi con una ripartenza: Arnautovic si invola verso la porta ma prima Brozovic e poi Skriniar bloccano l’austriaco prima che riesca a mettere in porta il gol del 2-1.

Bologna-Inter, si complica la lotta scudetto: Milan a +2

PAPERA E CONDANNA – Con una serie di cambi Simone Inzaghi prova a ribaltare la partita, dando un volto molto offensivo alla squadra con Alexis Sanchez, Lautaro Martinez ed Edin Dzeko davanti nello stesso momento. A passare in vantaggio, però, alla fine è proprio il Bologna. Con un errore da dilettanti da parte di Radu che liscia un pallone arrivato da rimessa laterale, per Sansone è facile facile mettere in porta la rete che vale la vittoria. Una sconfitta che mette davvero in difficoltà i nerazzurri nella lotta scudetto che adesso vede il Milan favorito.

BOLOGNA 2 – 1 INTER

MARCATORI: Perisic (I) al 3′, Arnautovic (B) al 29′, Sansone (B) all’82’

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano (C), 3 Hickey; 9 Arnautovic, 99 Barrow.

A disposizione: 22 Bardi; 2 Binks, 4 Bonifazi, 7 Orsolini, 8 Dominguez, 10 Sansone, 14 Viola, 15 Mbaye, 19 Santander, 20 Aebischer, 55 E. Vignato, 71 Kasius.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (sostituito in panchina dalla coppia formata da Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo, ndr).

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic (C), 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Franco Carboni, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.