Bologna-Inter 1-0, beffa in extremis: la decide Orsolini

Termina 1-0 Bologna-Inter, sfida valevole per la trentatreesima giornata di campionato. Ecco quanto successo nel secondo tempo della partita, dopo la prima frazione di gioco terminata con il punteggio di 0-0

SECONDO TEMPO – Una ripresa piuttosto nervosa questa tra Bologna e Inter, che vede anche le espulsioni in panchina di Italiano da una parte e di Farris dall’altra. Per il resto, come nel primo tempo, le occasioni sono poche, a causa anche di un arbitraggio che definire pessimo sarebbe un eufemismo. La sfida si scalda specialmente nel finale e lo fa all’83’, quando su una rimessa laterale Lautaro Martinez anticipa Ravaglia, la palla sbatte sul palo e a porta vuota Taremi si mangia incredibilmente un gol già fatto, seppur l’arbitro ferma poi tutto per una presunta carica sul portiere. Il Bologna si rende pericoloso poco dopo, all’86’, quando Cambiaghi salta tutto solo dietro a Darmian su un cross dalla destra, ma la sua conclusione esce – fortunatamente – di un soffio. Nel finale è un forcing dei padroni di casa e a trenta secondi dalla fine arriva un cross dalla trequarti, con Orsolini che trova incredibilmente un gol in rovesciata e decide il risultato.

BOLOGNA-INTER 1-0

Gol: Orsolini al 90’+4