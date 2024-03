Bologna-Inter 0-1 al 45′: Bisseck fa valere i centimetri!

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Bologna-Inter sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Molto meglio l’Inter in questo primo tempo rispetto a padroni di casa del Bologna. I nerazzurri si mangiano due grosse occasioni nel giro di sei minuti: prima Darmian, al 15′, da posizione favorevole manda fuori con il piatto. Poi al 21′ Barella, dopo un macroscopico errore della difesa rossoblu propiziato dal pressing di Thuram, si fa stoppare a tu-per-tu con Skorupski a due passi dalla porta. Il Bologna prova a reagire costringendo anche Sommer a una parata su un tiro dalla distanza, ma al 37′ il pressing dell’Inter dà i suoi frutti. Azione manovrata dalla sinistra, cross pennellato in mezzo per Yann Bisseck che sfrutta tutta la sua potenza fisica per mangiarsi la difesa avversaria e di testa mettere in rete lo 0-1. Nel finale, poco prima del fischio, i nerazzurri vanno anche vicini al raddoppio: cross rasoterra di Darmian dalla destra, con Kristiansen che salva tutto sulla riga prima che Barella possa appoggiare in rete. Squadre all’intervallo sul punteggio di 0-1, finora decide Bisseck.

