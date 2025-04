Bologna-Inter 0-0 al 45′, primo tempo da poche emozioni

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Bologna-Inter, sfida valevole per la trentatreesima giornata di campionato (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – Poche occasioni in questo primo tempo tra Bologna e Inter, con le due squadre che faticano a trovare la via del gol. L’azione più pericolosa della prima parte di gara la creano i padroni di casa, quando al 28′ Ndoye guadagna il fondo sulla destra, appoggia in mezzo per Dallinga e solo la chiusura provvidenziale di Pavard evita il gol che sbloccherebbe il risultato. Poco dopo anche i nerazzurri creano un’occasione, con Calhanoglu che pennella un calcio d’angolo per la testa di Bastoni, con la sfera che sfila di poco alta sopra la traversa. Si chiude così a reti inviolate questo primo tempo.

BOLOGNA-INTER 0-0

Gol: /