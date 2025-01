Bologna, i 24 convocati da Italiano per la sfida con l’Inter

Il Bologna si prepara alla trasferta di Milano, dove domani sera affronterà l’Inter a San Siro nel recupero della 19ª giornata di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano arriva all’appuntamento con l’obiettivo di confermare il buon momento di forma e dare continuità ai risultati recenti. Per l’occasione, il tecnico rossoblù ha convocato 24 giocatori.

ASSENZE TRA DIFESA E CENTROCAMPO – Inter-Bologna, recupero della diciannovesima giornata di Serie A in programma mercoledì 15 gennaio alle 20:45. Tra i non convocati spiccano l’assenza di Lucumi, squalificato, e quelle di El Azzouzi, Cambiaghi e Aebischer, ancora alle prese con problemi fisici di lungo corso. L’assenza di Lucumi, pilastro della difesa, rappresenta un problema per Italiano, che dovrà affidarsi a giocatori come Beukema, Casale e Posch per garantire solidità al reparto arretrato.

BOLOGNA – I 24 CONVOCATI CONTRO L’INTER

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Beukema, Casale, De Silvestri, Erlic, Holm, Lykogiannis, Miranda, Posch;

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski;

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Ndoye, Odgaard, Orsolini.