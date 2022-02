Bologna ed Empoli, nessun gol. 0-0 al Dall’Ara

Un punto che non serve né a Bologna né all’Empoli. Le due squadre non riescono a sfondare e allo stadio Dall’Ara finisce 0-0 tra emiliani e toscani. Un punto che come detto non fa comodo a nessuna delle due.

REPORT – Meglio sicuramente l’Empoli rispetto al Bologna ma la formazione toscana sbatte sul palo di Di Francesco nella ripresa che non permette alla formazione di Andreazzoli di espugnare il Dall’Ara. Il Bologna si è reso pericoloso con anche la traversa di Arnautovic. Empoli a +12 sulla zona retrocessione ma step indietro rispetto alle posizioni davanti, Bologna invece fermo a 28 punti.