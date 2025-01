Bologna ‘diverso’ a San Siro, tanti cambi per Italiano contro l’Inter – CdS

Il Bologna si prepara alla sfida contro l’Inter al Meazza. Vincenzo Italiano deve fare i conti con un calendario fitto di impegni che impone scelte ponderate e ampie rotazioni. La formazione rossoblù che scenderà in campo questa sera potrebbe presentare diverse novità rispetto a quella vista contro la Roma, con cambi in tutti i reparti così come sottolineato anche dal Corriere dello Sport.

ASSENZE E DUBBI IN DIFESA – Vincenzo Italiano oggi i Inter-Bologna dovrà fare a meno di Jhon Lucumi, squalificato dopo il cartellino giallo rimediato nell’ultima giornata. L’assenza del centrale colombiano costringe Italiano a ridisegnare la difesa. La scelta su chi affiancherà Beukema al centro sembra ricadere su Casale, che parte favorito su Erlic. Per Casale, potrebbe essere l’occasione per riscattarsi, visto che non gioca titolare in campionato da ottobre. Sugli esterni, spazio a Lykogiannis a sinistra, con Holm candidato a presidiare la fascia destra. Miranda e De Silvestri saranno opzioni pronte a subentrare dalla panchina, dando così maggiore profondità al reparto. Nel cuore del centrocampo, Freuler rimane un punto fermo per equilibrio e dinamismo. Al suo fianco, è vivo il ballottaggio tra Moro e Pobega, con il croato leggermente avanti nelle gerarchie. Pobega, reduce dalla squalifica, rappresenta comunque una soluzione affidabile e potrebbe essere chiamato in causa a gara in corso.

Bologna, contro l’Inter a San Siro cambia anche l’attacco

DIVERSI – Cambi anche in attacco per il Bologna, dove Italiano è pronto a schierare un tridente inedito alle spalle di Castro, unica punta designata. Orsolini, reduce da ottime prestazioni, sarà il riferimento sulla fascia destra, mentre Fabbian agirà centralmente. Sulla sinistra, Ndoye e Dominguez si giocano una maglia da titolare, con l’argentino in vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport – Stefano Brunetti