Bologna-Udinese, Skorupski in tribuna: ha problemi. Salta l’Inter?

L’Inter ha vinto 3-1 contro la Roma e ora ha la testa al Bologna, recupero della 20′ giornata che si giocherà mercoledì. I rossoblu oggi scendono in campo contro l’Udinese e non è presente nei convocati Lukasz Skorupski.

ASSENZA – Non gioca titolare ma non neanche in panchina il portiere titolare del Bologna, Skorupski. L’estremo difensore rossoblu infatti è in tribuna e al suo posto gioca l’ex Inter Marco Bardi. Problemi dunque per il portiere polacco anche se Sky Sport riporta che si tratti solo di un problema intestinale e dunque può non essere considerato a rischio per l’Inter. Sicuramente un’assenza pesante contro i friulani che si aggiunge a quelle di Medel, Soumaro e Arnautovic squalificati.