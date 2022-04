Bologna, contro l’Inter tra rientri e un’assenza certa. Medel ci sarà?

L’Inter ha vinto contro la Roma e ora entra la settimana della verità affrontando prima il Bologna nel recupero e poi l’Udinese. Nei rossoblù ci sono dei ritenti importanti ma anche un’assenza certa dopo il match contro l’Udinese.

REPORT – L’Inter oggi svolgerà la rifinitura e poi lascerà Milano per raggiungere Bologna. Domani al Dall’Ara c’è il recupero della 20′ giornata che toglierà l’asterisco dalla classifica (vedi articolo). Ma che Bologna sarà? Secondo quanto scrive Bolognasportnews, i rossoblù domani vedranno dei rientri sicuri come Skorupski, Schouten e Vignato, tutti e tre alle prese con la gastroenterite, ma anche di Arnautovic e Soumaro squalificati contro l’Udinese. Inoltre oggi si attende il ricorso per le due giornate di squalifica per Gary Medel con l’ex Inter che vuole esserci a tutti i costi. Una invece l’assenza certa: Dijks, uscito infortunato contro l’Udinese per un problema nel riscaldamento, non ci sarà.

Fonte: Bolognasportnews