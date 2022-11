Bologna, contro l’Inter Thiago Motta va alla carica con gli ex e i tifosi – CdS

Inter-Bologna vedrà tanti ex tornare sponda rossoblù al Meazza. Non solo Thiago Motta, che oltre al suo passato si affida anche alla presenza massiccia di diversi tifosi. Ne parla il Corriere dello Sport.

PASSATO NERAZZURRO – In Inter-Bologna non c’è solo Thiago Motta fra gli ex di giornata. Oltre all’allenatore anche Marko Arnautovic e Gary Medel, che il Corriere dello Sport dà come probabili titolari stasera contro l’Inter. Il cileno non giocava dal 1′ dall’8 ottobre, farà coppia con Jerdy Schouten. I rossoblù saranno supportati da numerosi tifosi del Bologna presenti al Meazza stasera, per la partita delle ore 20.45. Circa cinquecento i sostenitori che andranno nel settore ospiti.

Fonte: Corriere dello Sport – Matteo Fogacci