Bologna, altri quattro calciatori positivi al Covid-19: il comunicato

Il Bologna dopo aver annunciato lo scorso 30 dicembre le positività di Nicolas Dominguez, Marco Molla (terzo portiere) e Nicolas Viola, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale in questi minuti il club rossoblù ha annunciato altri quattro calciatori positivi.

NUOVI POSITIVI – Il Bologna attraverso un comunicato ha annunciato altri quattro positivi al Covid-19 in vista della sfida contro l’Inter in programma giovedì 6 gennaio 2022 alle 12:30. Di seguito il comunicato del club: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie locali e i giocatori sono stati posti in isolamento domiciliare”.

ALTRI ASSENTI – Questi giocatori non saranno dunque disponibili per la sfida di domani contro l’Inter. Ricordiamo che il Bologna di Sinisa Mihajlovic doveva far fronte alle assenze sicure per Covid-19 anche di Nicolas Dominguez, Marco Molla, e Nicolas Viola (vedi articolo), oltre alle quattro di Musa Barrow e Ibrahima Mbaye (Coppa d’Africa) e Jerdy Schouten infortunato.