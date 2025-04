Il Bologna si allena a -2 dall’Inter: differenziato per 4 giocatori!

Il Bologna si è già allenato a Casteldebole in vista della partita contro l’Inter. Nella squadra di Italiano, in quattro hanno lavorato ancora a parte.

INFORTUNATI – Il Bologna si è allenato oggi in vista della prossima partita di campionato contro l’Inter, in programma il giorno di Pasqua. Il club felsineo ha appena comunicato il report dell’allenamento odierno “Proseguono gli allenamenti dei rossoblù in preparazione a Bologna-Inter: la squadra ha svolto una seduta tecnico-tattica. Allenamento differenziato per Lukasz Skorupski, Davide Calabria, Nicolò Casale e Lewis Ferguson”.

Bologna-Inter a Pasqua: Italiano senza quattro pedine

LA SFIDA – Bologna-Inter sarà in programma il giorno di Pasqua alle 18. Ed è un match di assoluta importanza, visto che ieri il Napoli ha vinto contro l’Empoli riportandosi a meno tre dall’Inter. I nerazzurri sono chiamati ad una grande partita. La squadra di Vincenzo Italiano è probabilmente l’ostacolo più pericoloso nelle successive sei partite (poco fa, la Lega Serie A ha reso noto le date di altre due giornate). Dal canto suo, il Bologna va a caccia di punti importanti per un’altra storica qualificazione in Champions League. Tutti e quattro: Calabria, Casale, Ferguson e Skoruspki rischiano fortemente di non esserci. Anzi, ci si può già sbilanciare, visto che anche nell’antivigilia della partita tutti e quattro hanno lavoro a parte. Con molta probabilità ci saranno.