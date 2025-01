Il Bologna si allena a -2 dall’Inter: tre giocatori verso il forfait

Tra due giorni ci sarà Inter-Bologna, recupero della diciannovesima giornata. Lavoro per i ragazzi di Italiano, tre stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici.

AVVERSARI – Il Bologna sarà avversario dell’Inter nel recupero della diciannovesima giornata. I felsinei ieri hanno pareggiato per 2-2 contro la Roma con pari giallorosso arrivato su rigore al 96′. La squadra di Vincenzo Italiano è dunque una squadra in salute, per cui l’Inter dovrà fare parecchia attenzione. Come i nerazzurri, anche i felsinei oggi si sono allenati in vista del match di mercoledì. L’allenamento del Bologna si è dedicato principalmente allo scarico per i giocatori impegnati ieri al Dall’Ara, mentre per gli altri seduta tattica e anche partitella. Per quanto riguarda l’infermeria, due hanno fatto lavoro a parte e anche con la squadra: ossia Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi. Mentre solo differenziato per il centrocampista svizzero Michel Aebischer.

L’Inter tenga d’occhio due super talenti del Bologna

DA TENERE D’OCCHIO – I tre non dovrebbero esserci contro l’Inter, così come Lucumì, già diffidato e poi ammonito nel match di ieri contro la Roma. Il Bologna sta conducendo un buon campionato, sulla falsa riga di quanto fatto lo scorso anno. La squadra rossoblù si trova al settimo posto in classifica con 29 punti all’attivo, un punto in più del Milan. Occhio ad alcuni interessanti talenti, due su tutti: Santiago Castro in attacco, ragazzo seguito anche dall’Inter, e Benjamin Dominguez, centrocampista del 2001.