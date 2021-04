Jeremie Boga è tornato su Inter-Sassuolo, partita che ha riacceso parecchie polemiche (vedi articolo), pubblicando alcuni scatti sul suo account Twitter

POLEMICA INFINITA – Inter-Sassuolo è una gara destinata a far parlare di sé in eterno. A giugno scorso per il clamoroso errore di Roberto Gagliardini, a porta vuota. Stavolta, per una polemica inesistente che sta cercando di mortificare il lavoro di Antonio Conte. C’ha provato Roberto De Zerbi (QUI le sue parole dopo la partita) e Jeremie Boga, ventiquattro ore dopo, è tornato a scavare lo stesso solco pubblicando alcune foto sul suo account Twitter, con questa didascalia: «Meritavamo di più. Orgoglioso di questa squadra».