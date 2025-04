Blackout in Spagna, ripercussioni sulla trasferta dell’Inter a Barcellona?

La semifinale di andata di Champions League tra Barcellona e Inter, in programma mercoledì sera al Montjuïc, rischia di essere condizionata dal blackout che da questa mattina, lunedì 28 aprile, sta paralizzando gran parte della Spagna.

BLACKOUT – Una massiccia interruzione di corrente elettrica ha messo in ginocchio trasporti, comunicazioni e servizi essenziali, generando non poche preoccupazioni anche in ambito sportivo. Il primo segnale concreto delle difficoltà è arrivato dal Master 1000 di Madrid, dove diverse partite sono state sospese a causa del blackout. Ma l’attenzione adesso si sposta su Barcellona-Inter, match che vale un posto nella finale della massima competizione europea. Se, da un lato, il fischio d’inizio della gara non sembra in discussione, il vero rischio riguarda la trasferta della squadra nerazzurra, che potrebbe incontrare ostacoli logistici nel raggiungere la Catalogna.

Il programma dell’Inter alla vigilia del Barcellona

IN VIAGGIO – Il programma dell’Inter prevede il ritrovo ad Appiano Gentile nella tarda mattinata di martedì, seguito da una seduta di allenamento intorno alle ore 12. Dopo il pranzo alla Pinetina, la squadra dovrebbe imbarcarsi su un volo diretto verso Barcellona, con arrivo previsto nel primo pomeriggio. In agenda ci sono anche il tradizionale “walk around” al Montjuïc (Stadio Olímpic Lluís Companys) e la conferenza stampa prepartita, fissata alle ore 19:15.

LA SITUAZIONE OGGI – Al momento, il traffico aereo tra Italia e Spagna non è bloccato, ma si registrano ritardi nei voli verso Madrid e Barcellona. In questo momento, il gestore della rete elettrica spagnola, ha annunciato che il ripristino della fornitura dovrebbe richiedere dalle sei alle dieci ore, lasciando intendere che la situazione potrebbe normalizzarsi entro martedì. Salvo ulteriori imprevisti, l’Inter dovrebbe riuscire a viaggiare regolarmente e a prepararsi senza troppi disagi per il fondamentale appuntamento europeo.