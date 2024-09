Bisseck, Udinese-Inter sulle orme di Manchester per riscattare Genova

Udinese-Inter per Yann Bisseck è una partita sicuramente importante. Un’occasione per aumentare il suo minutaggio in questa stagione, complice un inizio non particolarmente convincente di Benjamin Pavard. Il tedesco chiamato a riscattare la gara contro il Genoa, sulle tracce di Manchester

OCCASIONE – Una maglia da titolare in una sfida di enorme importanza e pressione come quella di oggi è sicuramente una grossa iniezione di fiducia da parte di Simone Inzaghi. E Yann Bisseck non vorrà sicuramente sprecare la sua occasione. Fare bene in Udinese-Inter sarebbe, per il tedesco, la possibilità di ritagliarsi sempre più spazio in squadra. Specialmente in concomitanza con un inizio di stagione non brillantissimo per Benjamin Pavard. E, per Bisseck, quella di oggi sarà anche l’occasione di riscattare il suo debutto non felicissimo nella sfida contro il Genoa, pareggiata per 2-2 proprio a causa di un ingenuo rigore che lui stesso aveva causato per fallo di mano.

Bisseck, Udinese-Inter iniezione di fiducia: sulle orme di Manchester

PRESTAZIONE DA RIPETERE – Yann Bisseck dovrà quindi ripartire da quanto fatto vedere nella trasferta contro il Manchester City, nella quale era sceso in campo da titolare impressionando tutti. Tanto che, nei giorni seguenti, erano anche uscite voci riguardo a un interessamento proprio del club britannico per il giocatore. Questo è ciò che i tifosi si aspettano, così come Simone Inzaghi che ha deciso di affidarsi anche a lui per una partita dalla grandissima importanza.