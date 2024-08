Bisseck titolare in Genoa-Inter. Il diamante di Inzaghi – CdS

Yann Aurel Bisseck può essere tranquillamente definito come il diamante, non più ormai grezzo, trovato dalla dirigenza nella scorsa estate. Pronto ad una maglia da titolare in Genoa-Inter per il Corriere dello Sport.

TITOLARE – Lo scouting dell’Inter in Danimarca ha fatto veramente un ottimo lavoro: Yann Aurel Bisseck oggi è una realtà concreta ed un gioiello della squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Il tedesco è stato uno dei pochi in estate a iniziare il ritiro ad Appiano Gentile e ne ha approfittato per diventare protagonista assoluto, anche nelle amichevoli. Il gol con il Pisa è solo la ciliegina sulla torta, le prestazioni hanno impressionato e non è più sicuro che Yann sia un’alternativa. Bisseck è stato provato difensore centrale al posto di Francesco Acerbi o Stefan de Vrij, in passato ha giocato anche a sinistra di una difesa, quindi la duttilità è una caratteristica che gli appartiene. Può essere utile ad Inzaghi nel momento del bisogno, come accadrà proprio sabato. Allo stadio Marassi Benjamin Pavard arriverà in ritardo di condizione e per questo motivo il titolare in Genoa-Inter sarà il compagno ex Aarhus. Ci sarà l’ennesima occasione per dimostrare che quella maglia tra i primi undici è più che meritata. In questa stagione sarà molto più spesso sulle spalle del gigante tedesco.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno