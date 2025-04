Bisseck si perde al Tardini, Sommer salva tutto! Thuram discutibile: le pagelle dell’Inter – CdS

L’Inter contro il Parma perde una grande occasione facendosi rimontare dallo 0-2 a 2-2. Smarrite alcune sicurezze, la squadra poi non riesce a ritrovare compattezza e lucidità come nel caso di Yann Bisseck che si perde strada facendo. Questa mattina le pagelle del Corriere dello Sport elogiano la prestazione di Sommer e sottolineano la prova discutibile di Thuram. Ecco le pagelle dei nerazzurri.

PAGELLE – Inter in versione dottor Jekyll e Mr. Hyde tra primo e secondo tempo, ma chi resta continuo è Yann Sommer ed è senza dubbio il migliore in campo per tutta la partita. Due parate una meglio dell’altra prima su Man e successivamente su Bonny: voto 7 per lui, ed è già il migliore in campo. L’altra faccia della medaglia è Yann Bisseck, che rappresenta – purtroppo – il momento esatto dell’Inter: comincia bene, poi nei minuti si perde. Era già successo contro l’Udinese (5,5). Alessandro Bastoni alza bandiera bianca al termine del primo tempo, per precauzione, e dopo la sua sostituzione l’Inter ne prende due e questo non fa che dare ancora più valore al voto: 6. Matteo Darmian non fa rimpiangere Denzel Dumfries e porta in vantaggio la squadra, poi sfiora anche il secondo gol (6). Hakan Calhanoglu titolare a centrocampo insieme a Kristjan Asllani ed è già una notizia, ma si trova meno a suo agio rispetto alla zona centrale del campo (5,5). L’albanese invece sperimenta la convivenza con il suo maestro, ma quando emergono le difficoltà lui non ne viene a campo: anche per lui 5,5.

Thuram, prestazione in linea con il gol fatto: le pagelle in attacco

NON BRILLA – L’attacco non brilla particolarmente nel tardo pomeriggio del Tardini, ma Marcus Thuram riesce a trovare in qualche modo il quattordicesimo gol stagionale nella maniera più strana possibile: non segnava da due mesi e lo fa con una carambola che lascia perplesso anche papà Lilian. Ma in campo gioca ancora con poca sicurezza: voto 5,5. Mezzo punto in meno per Lautaro Martinez, nonostante rientrava da un infortunio. Nel secondo tempo però spreca l’occasione d’oro sparando addosso a Suzuki. Joaquin Correa viene chiamato in causa e ci prova in qualche modo, ma ormai l’Inter era all’interno di un “vortice”: voto 5,5. S.V. per Marko Arnautovic entrato al 36′.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia