Bisseck raccoglie consensi! Un riconoscimento dopo Inter-Lecce

Bisseck ieri ha segnato in Inter-Lecce il suo primo gol in Serie A, coronando un ottimo periodo a livello di prestazioni sempre in crescendo. Per lui arriva anche un riconoscimento.

LA PREFERENZA – È Yann Bisseck, dopo Inter-Lecce, il Player of the Week scelto da DAZN per la diciassettesima giornata di Serie A. Il difensore tedesco succede a un altro giocatore nerazzurro, ossia Lautaro Martinez che aveva ricevuto lo stesso riconoscimento per quanto fatto in Lazio-Inter. Per Bisseck ieri il primo gol in Serie A, ma anche una grande prestazione difensiva e una traversa sullo 0-0. In queste ultime settimane il suo rendimento è aumentato notevolmente e ora inizia anche a essere apprezzato a livello generale.