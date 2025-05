Bisseck non preoccupa Inzaghi prima della finale! Anche Pavard migliora – CdS

Arrivano notizie rassicuranti sulle condizioni fisiche di Bisseck, uscito con un lieve problema al ginocchio durante l’ultima partita di campionato contro il Como. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, migliorano anche le condizioni di Pavard in vista della finale di Champions League.

VERSO LA FINALE – Yann Bisseck, che contro il Como ha accusato una leggera torsione articolare nel tentativo di respingere una conclusione avversaria, ha fatto temere per qualche istante un infortunio serio. Al termine della partita, negli spogliatoi, la situazione è apparsa meno preoccupante e il giocatore è apparso visibilmente più sereno, segno che l’iniziale spavento non ha avuto seguito clinico. Domani, in occasione della ripresa degli allenamenti alla Pinetina, Bisseck sarà sottoposto a un controllo precauzionale per valutare con precisione le sue condizioni.

Bisseck non preoccupa, intanto Inzaghi recupera Pavard

MIGLIORAMENTI – Nel frattempo, Simone Inzaghi conta di poter riavere Benjamin Pavard pienamente arruolabile, dopo lo stop precauzionale dovuto a un fastidio alla caviglia sinistra. L’ex Bayern Monaco ha lavorato a parte negli ultimi giorni, ma il suo recupero sta proseguendo secondo i tempi previsti e, salvo imprevisti, sarà titolare contro il PSG. Il contributo di Bisseck sarà comunque importante in vista della finale. Non a caso il tedesco è stato il difensore più utilizzato da Inzaghi nell’ultimo mese, complice proprio l’assenza di Pavard. La sua crescita, sotto ogni punto di vista, è stata evidente, tanto da guadagnarsi piena fiducia all’interno della rosa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno