Bisseck, niente paura: di nuovo in gruppo con l’Inter

Dopo l’assenza di ieri dall’allenamento, rientra il ‘problema’ per Yann Bisseck, che nella seduta di oggi in casa Inter è tornato a lavorare in gruppo insieme ai compagni ad Appiano Gentile.

PROBLEMA RIENTRATO – Niente paura per Yann Bisseck, che ieri ha dovuto saltare l’allenamento con i compagni. Un piccolo problema influenzale per lui, già risolto dal momento che nella giornata di oggi ha avuto modo di tornare a lavorare sul campo ad Appiano Gentile, agli ordini del tecnico Simone Inzaghi per preparare Monza-Inter. Il tedesco è uno dei giocatori rimasti in Italia in questa sosta per le nazionali, che vedrà diversi compagni impegnati questa sera in UEFA Nations League nella partita tra Francia e Italia.