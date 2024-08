Bisseck, la panchina in Inter-Lecce non va letta come bocciatura: il motivo

In vista di Inter-Lecce di domani è sempre più probabile la decisione di Simone Inzaghi di schierare Benjamin Pavard come titolare a destra nel suo terzetto difensivo. Panchinando così Yann Bisseck. Una scelta da non leggere come una bocciatura dopo il Genoa.

PANCHINA – Benjamin Pavard per Yann Bisseck, questo uno dei cambi nell’undici titolare di Simone Inzaghi per Inter-Lecce rispetto alla gara contro il Genoa. Oltre a quello obbligato che vedrà Mehdi Taremi prendere il posto dell’infortunato Lautaro Martinez. Le malelingue potrebbero subito pensare che si tratti di una scelta dovuta all’errore del giovane difensore tedesco nel finale della gara contro il Genoa, che ha portato al 2-2. Ma non è così. E il motivo è ben semplice da analizzare e comprendere.

Bisseck, nessuna bocciatura: la panchina di Inter-Lecce ha un motivo

GERARCHIE – Semplicemente Benjamin Pavard è il titolare dell’Inter come già lo scorso anno. E Yann Bisseck è il primo a saperlo. Quello che succederà sicuramente quest’anno è che il tedesco avrà più spazio a stagione in corso, considerando anche l’elevato numero di partite che si disputeranno a partire dal rientro dalla sosta per le nazionali, quando inizierà anche la UEFA Champions League. Il motivo, quindi, della scelta di cambiare Bisseck per Pavard in vista di Inter-Lecce è da leggere nelle gerarchie della squadra, niente di più e niente di meno. Nessuna bocciatura, nessun mal di pancia, nessun malumore.