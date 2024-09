Bisseck assente oggi all’allenamento dell’Inter: il motivo

Bisseck non ha partecipato oggi all’allenamento dell’Inter ad Appiano Gentile. Lo annuncia Paventi, in collegamento dall’esterno del BPER Training Centre per Sky Sport 24.

L’ASSENZA – Allenamento mattutino sotto la pioggia per l’Inter. Da Appiano Gentile, il giornalista Andrea Paventi fa sapere cos’è successo: «I difensori, nello specifico, sono quasi tutti qui escluso Alessandro Bastoni. Anche Yann Bisseck oggi ha saltato l’allenamento per un po’ di influenza, ma non ci sono problemi per lui. Anche perché durante il weekend non ci si allena. Simone Inzaghi ha potuto allenare in questi giorni a livello individuale, per rendere la difesa ancora migliore dopo non aver incassato gol nelle ultime due partite. La forza dell’Inter parte anche dalla difesa e poterci lavorare è importante».

Bisseck fuori: ecco quando è previsto il rientro con l’Inter

NESSUN PROBLEMA – Ecco quando Bisseck potrà tornare ad allenarsi: «Weekend libero, ci si allena solo domani quindi si riparte la settimana prossima, quando tra martedì e mercoledì rientreranno i primi nazionali. Questo è importante, perché ci sarà un po’ più tempo: l’Inter giocherà domenica sera col Monza, quindi riaccoglierà giovedì i sudamericani con Lautaro Martinez. C’è ancora una settimana di lavoro intermedio, poi la prossima settimana ci sarà la possibilità di preparare al meglio la sfida. E tornerà anche Nicolò Barella, dopo l’operazione».