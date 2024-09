Bisseck assente in allenamento, ma Inzaghi ne recupera un altro al 100% – Sky

Giornata di lavoro ad Appiano Gentile durante la sosta per le nazionali. Simone Inzaghi ha perso Yann Bisseck per l’allenamento di oggi, ma – come riporta Andrea Paventi di Sky Sport – recupera al 100% un altro difensore.

ASSENTE – Niente allenamento oggi per Yann Bisseck per un piccolo problema di salute. Solo influenza per lui, che ha potuto riposare per cercare di recuperare al meglio prima di tornare ad allenarsi ad Appiano Gentile. Il tutto mentre si continua a lavorare durante la sosta per le nazionali, con l’obiettivo di farsi trovare al massimo in vista del triplice impegno contro Monza prima, Manchester City poi e infine il derby contro il Milan. A tal proposito, Simone Inzaghi può sorridere. Dopo l’infortunio in amichevole contro l’Al-Hilal, infatti, torna al 100% Stefan de Vrij. Un recupero importante in vista proprio dei prossimi impegni ravvicinati.