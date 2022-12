Betis-Inter, occhio alla nuova staffetta sulle fasce per Inzaghi – TS

Nell’amichevole Betis-Inter Inzaghi farà dei test in vista della ripresa della Serie A, con diciotto giorni rimanenti prima del Napoli. Tuttosport anticipa una nuova staffetta sulla fascia.

ANCORA ALTERNATI – Un tempo a testa per Robin Gosens e Federico Dimarco. Questa la scelta che, stando a Tuttosport, dovrebbe fare Simone Inzaghi questo pomeriggio in Betis-Inter. I due esterni a sinistra hanno fatto bene nelle precedenti amichevoli, contro Gzira United e Red Bull Salisburgo, con un rilancio soprattutto del tedesco. Ora sono due degli uomini più in forma in questa nuova preparazione verso la ripresa. L’alternativa è vedere Dimarco abbassato nei tre di difesa, dove però le scelte sembrano fatte (vedi articolo). Sulla destra, ancora senza Denzel Dumfries, ci sono Matteo Darmian e Raoul Bellanova. Il favorito per Betis-Inter è il primo, ma il secondo cerca minuti anche per il riscatto (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna