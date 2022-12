Betis, allenamento sotto la pioggia vista Inter: un rientro

Continua la preparazione di Inter e Betis in vista della ripresa dei rispettivi campionati. Ma anche dell’amichevole in programma sabato a Siviglia. Gli spagnoli si allenano sotto la pioggia di Marbella, con anche un ritorno in squadra.

PREPARAZIONE – Sabato andrà in scena a Siviglia l’amichevole tra Inter e Betis, la terza disputata dai nerazzurri in questa fase di sosta per il Mondiale in Qatar. Mentre a Milano ci si allena al gelo, in Spagna lo si fa sotto la pioggia. A Marbella, precisamente, dove si trova al momento la squadra guidata da Manuel Pellegrini per un mini-ritiro. Da segnalare il ritorno dell’ala destra Aitor Ruibal, che si è unito oggi al gruppo e sarà pronto con ogni probabilità per l’amichevole del 17 dicembre.