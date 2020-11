Benzema non convocato da Zidane per il Villarreal: out anche per l’Inter?

Benzema non convocato da Zidane per il Villarreal:...

Zinédine Zidane Real Madrid

Nella lista diramata dal Real Madrid con i convocati per la prossima sfida di Liga Spagnola contro il Villarreal, non figura Karim Benzema. Il francese è ancora alle prese con un infortunio, resta da valutare il recupero per l’Inter.

NON CONVOCATO – Assenza precauzionale, o ancora a rischio? Fa discutere la non-convocazione di Karim Benzema da parte di Zinedine Zidane, in vista della sfida tra Villarreal e Real Madrid. Il francese è alle prese con un infortunio e resta ancora da valutare se sia in condizione per esserci nella sfida di mercoledì sera, quando i Blancos sbarcheranno a San Siro per il ritorno della sfida di Champions League contro l’Inter.