Benzema, niente Real Madrid-Inter. Gli aggiornamenti sull’infortunio

L’Inter si appresta domani a sfidare al Santiago Bernabeu il Real Madrid in una sfida che mette in palio il primato. Contro i nerazzurri però non ci sarà Karim Benzema che, nell’ultima sfida di campionato contro la Real Sociedad, si è fatto male. Dalla Spagna però filtra ottimismo sulle sue condizioni.

LE ULTIME – Niente Real Madrid-Inter per Benzema. Carlo Ancelotti perde il suo pezzo da novanta in attacco con i blancos che si giocheranno il primato contro i nerazzurri senza la punta di diamante. Il francese si è fatto infatti male nell’ultimo turno di Liga, ma dalla Spagna, filtra ottimismo sull’entità dell’infortunio. Come spiega AS infatti: «Il Real Madrid tira un sospiro di sollievo con Benzema: i nuovi test effettuati questa mattina sull’attaccante francese hanno confermato che l’infortunio muscolare ai muscoli posteriori della gamba sinistra è lieve, non grave e quindi non porterà ad un lungo periodo di congedo». L’obiettivo è dunque essere a disposizione contro l’Atletico Madrid nel derby il 12 dicembre ma ci sarà da rivalutarlo nei prossimi giorni.