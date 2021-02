Bennacer, oggi il responso sull’infortunio. Attesa per il derby Milan-Inter

Bennacer

Bennacer è uscito per infortunio ieri nel corso del primo tempo di Stella Rossa-Milan di Europa League (vedi articolo). Oggi il centrocampista algerino farà delle valutazioni per capire l’entità del nuovo problema fisico: a due giorni dal derby con l’Inter è molto difficile che possa esserci.

NUOVO STOP – Ismael Bennacer ha lasciato il campo ieri al 39′ di Stella Rossa-Milan, a seguito di un infortunio. Il centrocampista algerino era alla seconda da titolare in cinque giorni, dopo quella con lo Spezia, appena rientrato da un altro problema fisico. Dal rientro dalla sosta di novembre ha giocato appena sette partite su venti, complice una lesione al bicipite femorale della coscia destra subita contro il Parma. E sembra essere stato lo stesso muscolo a tradirlo, visto che la prima diagnosi che filtra da Belgrado è un problema al flessore sempre della coscia destra. Oggi saranno svolti gli esami, ma anche Stefano Pioli (vedi articolo) ha fatto capire che per il derby Milan-Inter di domenica difficilmente Bennacer ci sarà. In giornata sono previsti nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni.

LA SOSTITUZIONE – Si apre la corsa al ricambio. Come segnalato ieri (vedi articolo) è Sandro Tonali il principale indiziato per rimpiazzare Bennacer dopodomani. L’alternativa è Soualiho Meité, l’autore del fallo su Lautaro Martinez che ha portato al gol su punizione di Christian Eriksen al 97′ del derby di Coppa Italia di tre settimane fa. Più difficile, invece, che Pioli arretri Rade Krunic. Di sicuro ci sarà Franck Kessié, che ha riposato ieri in Europa League così come Hakan Çalhanoglu, Zlatan Ibrahimovic, Davide Calabria e Simon Kjaer. Questi cinque giocatori saranno al 100% titolari domenica alle ore 15, in più sarà duello fra Ante Rebic e Rafael Leao. Per Bennacer le speranze di avere un posto nella stracittadina sono invece molto basse, quasi tendenti allo zero.