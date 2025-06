Benfica travolgente nella ripresa: goleada all’Auckland City e primo successo

Il Benfica trova la prima vittoria al Mondiale per Club, demolendo per 6-0 l’Auckland City nella seconda giornata del Gruppo C. Dopo il pareggio col Boca Juniors, la squadra di Bruno Lage sale a quota quattro punti. Per i neozelandesi, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il pesante 10-0 incassato dal Bayern Monaco.

PRIMO TEMPO “EQUILIBRATO” – Eppure, per più di 45 minuti, l’Auckland aveva resistito con ordine gli assalti del Benfica. I lusitani nel primo tempo avevano creato occasioni con Akturkoglu e Pavlidis, ma senza trovare il guizzo decisivo. La resistenza dei neozelandesi si è infranta al secondo minuto di recupero del primo tempo, quando un fallo in area di Zeb ha portato al rigore trasformato da Angel Di Maria, che ha sbloccato il punteggio al 45’+2. Dopo l’intervallo, però, il meteo ha fermato tutto: un violento temporale ha costretto l’arbitro a sospendere il match per quasi due ore e mezza. Alla ripresa, il Benfica è tornato in campo con intensità raddoppiata e l’Auckland non ha più retto. Al 53’ Pavlidis ha firmato il raddoppio, seguito al 63’ dal 3-0 di Renato Sanches, entrato pochi minuti prima.

Benfica si sblocca, allora è goleada!

TRAVOLTI – Nel finale, dominio totale dei portoghesi: Leandro Barreiro, anche lui subentrato, ha messo a segno una doppietta lampo tra il 76’ e il 78’. In pieno recupero, ancora Di Maria, dal dischetto, ha chiuso i conti sul 6-0, trovando la doppietta personale dopo un secondo rigore concesso grazie al VAR. Ora il Benfica attende il big match tra Bayern Monaco e Boca Juniors, che deciderà molto sulla classifica del girone. Per l’Auckland, invece, si prospetta una chiusura in salita.