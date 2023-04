Benfica-Inter, torna Dimarco! Ballottaggio in attacco: la probabile formazione

Archiviato il pareggio contro la Salernitana, l’Inter torna subito in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Rispetto l’ultima sfida di campionato, Simone Inzaghi è sempre più indirizzato a cambiarne ben quattro, ma non ci saranno ancora Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar (vedi QUI).

PROBABILE FORMAZIONE – Neanche il tempo di analizzare gli errori commessi (soprattutto sotto porta) contro la Salernitana, che la squadra di Simone Inzaghi è già chiamata subito a scendere in campo a trasferta a Lisbona per affrontare il Benfica. In palio la sfida di andata di Champions League contro i portoghesi allenati da Roger Schmidt (vedi probabile formazione). In difesa sarà la stessa Inter vista a Salerno con un solo cambio: dentro Alessandro Bastoni al posto di Stefan de Vrij, con Francesco Acerbi che torna al centro. In mezzo al campo torna dal 1′ Marcelo Brozovic, con Federico Dimarco favorito su Francesco Gosens per la corsia sinistra. In attacco Dzeko è in vantaggio su Romelu Lukaku per affiancare Lautaro Martinez.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.