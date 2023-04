Benfica-Inter, senza Otamendi un ballottaggio: la probabile formazione

Il Benfica allenato da Roger Schmidt arriva al quarto di finale di Champions League contro l’Inter dopo la sconfitta con il Porto in campionato che riapre in qualche modo il campionato portoghese. Di seguito la probabile formazione del Benfica in vista della sfida con i nerazzurri considerando l’assenza di Nicolas Otamendi per squalifica.

PROBABILE FORMAZIONE – Il Benfica fin qui ha disputato una Champions League di grandissimo livello superando il girone con la Juventus (eliminata) e davanti addirittura al Paris Saint-Germain, e senza mai perdere una partita. Questo dimostra l’enorme qualità, spesso sottovalutata, dei portoghesi prossimi avversari dell’Inter in Europa. L’Inter ci arriva nel peggior momento stagionale, ma proprio in una partita come questa potrebbe cercare di tirar fuori l’orgoglio così come a inizio stagione con la grande prestazione contro il Barcellona. Per quanto riguarda la probabile formazione, il tecnico tedesco recupera Grimaldo, che ha lavorato lunedì solo in palestra, ma Schmidt ha detto che è a disposizione. Morato in ballottaggio con Verissimo per prendere il posto dello squalificato Otamendi in difesa. Nel 4-2-3-1 di Schmidt saranno Aursnes, l’ex Joao Mario e Rafa Silva ad agire a supporto di Goncalo Ramos.

Di seguito la probabile formazione del Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo; Florentino Luís, Chiquinho; João Mário, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos.