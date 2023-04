Benfica-Inter, Schmidt in emergenza in difesa! La probabile – SM

Benfica ed Inter si sfideranno martedì sera al “Da Luz” per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Per Schmidt, allenatore dei lusitani, emergenza in difesa. La probabile formazione secondo SportMediaset

LA PROBABILE – Benfica-Inter è in programma martedì alle 21. Schmidt, tecnico dei padroni di casa, deve far fronte ad una vera e propria emergenza in difesa: oltre allo squalificato Otamendi, il tecnico dei lusitani dovrà fare a meno di Bah. Al centro della difesa quindi, nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico, secondo quanto riferito da SportMediaset, agirà Morato con Silva al sui fianco. Grimaldo a sinistra e Gilberto a destra a completano il reparto arretrato. Davanti alla difesa Chiquinho e Florentino, con l’ex Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes a supporto dell’unica punta Gonçalo Ramos. Di seguito la probabile formazione del Benfica:

Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Morato, Silva, Grimaldo; Chiquinho, Florentino; Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Ramos.

Fonte: Sportmediaset.it