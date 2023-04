Benfica-Inter, probabile formazione di Inzaghi. Dzeko davanti – TS

Tra poche ore ci sarà l’andata dei quarti di finale di Champions League. L’Inter affronterà il Benfica all’Estadio Da Luz, secondo Tuttosport saranno queste le scelte di Simone Inzaghi. Edin Dzeko in vantaggio su Romelu Lukaku.

CONCORRENZA – La concorrenza a distanza continua tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Quest’oggi, secondo Tuttosport, per Simone Inzaghi in vantaggio per partire dal primo minuto c’è il bosniaco, con il belga pronto a subentrare. Questo dovrebbe essere l’unico dubbio, assieme a quello sulla fascia sinistra. Dovrebbe partire Federico Dimarco, ma Robin Gosens è in forma e potrebbe insidiarlo. In difesa senza Milan Skriniar si rivedono i soliti tre: Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. A centrocampo torna Marcelo Brozovic dopo la panchina di Salerno, Kristjan Asllani siederà in panchina. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport