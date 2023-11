Benfica-Inter resta a porte aperte: la UEFA prende un’altra decisione

Il comportamento scorretto dei tifosi portoghesi durante la sfida di Champions League in casa della Real Sociedad avrebbe potuto compromettere anche Benfica-Inter. Ecco la decisione emessa dalla UEFA.

DECISIONE – Benfica-Inter, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, è in programma il prossimo 29 novembre. A una settimana esatta dalla sfida, la UEFA comunica la sua decisione sul club portoghese, dopo quanto accaduto sul campo della Real Sociedad lo scorso 8 novembre. In quell’occasione, infatti, i tifosi del Benfica avevano lanciato oggetti e acceso fuochi d’artificio nel settore ospiti nello stadio Anoeta di San Sebastian. Questo avrebbe potuto compromettere anche la trasferta dei tifosi dell’Inter in casa dei portoghesi, ma la scelta finale della UEFA non influirà sulla partita. Sul sito ufficiale della Federazione Europea, infatti, si legge il verdetto: «La CEDB ha deciso: Multare l’SL Benfica di € 25.000 e vietare all’SL Benfica di vendere i biglietti ai tifosi ospiti per la prossima (1) partita della competizione UEFA, per accensione di fuochi d’artificio e lancio di oggetti». Nessun problema, dunque, per Benfica-Inter, che verrà disputata regolarmente a porte aperte. Per il club portoghese, invece, una multa e il divieto ai tifosi della prossima trasferta.

Fonte: www.uefa.com