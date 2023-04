Benfica-Inter, la formazione di Schmidt: cambi in difesa – CdS

L’allenatore dei portoghesi deve tenere conto di alcune assenze nel reparto difensivo e di qualche giocatore non al top. Questa la formazione di Schmidt per Benfica-Inter, secondo il Corriere dello Sport.



SCELTE – Roger Schmidt cambia in difesa per via delle assenze di Bah – infortunato – e Otamendi – out per squalifica-. Davanti a Vlachodimos agiranno Gilberto, Antonio Silva, Verissimo e Grimaldo, che non è al top ma stringe i denti. I mediani saranno Florentino Luis e Chiquinho, e davanti a loro pronti Aursnes, Joao Mario e Rafa Silva, dietro a Gonçalo Ramos.

Benfica-Inter, la probabile formazione di Schmidt

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Verissimo, Grimaldo; Florentino Luis, Chiquinho; Aursnes, Joao Mario, Rafa Silva; Gonçalo Ramos.