Benfica-Inter, la formazione di Inzaghi: pochi dubbi – CdS

Simone Inzaghi non ha molti dubbi di formazione in vista della sfida di questa sera al Da Luz contro il Benfica: l’Inter dovrebbe scegliere Dzeko in avanti, stando al Corriere dello Sport.



TITOLARI – Simone Inzaghi schiererà la miglior formazione possibile questa sera al Da Luz. Rispetto alla gara contro la Salernitana, previsti 4 cambi. In difesa, torna Bastoni con Acerbi in mezzo e Darmian sul centro-destra. Sulla fascia sinistra, Dimarco riprenderà il suo posto da titolare. In attacco, poi, giocheranno Lautaro Martinez e Dzeko, con Lukaku e Correa pronti a subentrare.

Benfica-Inter, le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko.

Allenatore: Simone Inzaghi