Benfica-Inter, Inzaghi rivoluziona la formazione? La probabile

Simone Inzaghi dovrebbe cambiare gran parte della formazione in campo oggi al Da Luz per Benfica-Inter, 5ª giornata del gruppo D di Champions League, rispetto a quella iniziale in campionato per il match contro la Juventus.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, Simone Inzaghi dovrebbe cambiare quasi tutta la formazione che scenderà in campo questa sera per Benfica-Inter, quinta giornata del gruppo D di Champions League, rispetto a quella iniziale in Serie A per Juventus-Inter. L’allenatore nerazzurro cambierà il portiere (con Emil Audero al posto di Yann Sommer). In difesa Stefan de Vrij e Francesco Acerbi (confermati) con Yann Bisseck che dovrebbe sostituire Matteo Darmian, spostato più avanti sulla fascia destra al posto di Denzel Dumfries. A centrocampo Davide Frattesi, Kristjan Asllani e Davy Klaassen al posto di Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Sulla fascia sinistra Carlos Augusto al posto di Federico Dimarco. In attacco Marko Arnautovic ed Alexis Sanchez dovrebbero sostituire Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

INTER (3-5-2): 77 Audero; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic, 70 Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Fonte: SportMediaset.it

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.