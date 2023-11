Benfica-Inter, confermato il ribaltone di Inzaghi! Formazione inedita

Poco più di tre oltre e mezza a Benfica-Inter e, in attesa delle formazioni ufficiali, arrivano conferme sulle scelte rivoluzionarie di Inzaghi. La qualificazione aritmetica già ottenuta agli ottavi di Champions League fa sì che il tecnico possa cambiarne otto da domenica con la Juventus, con Sky Sport che dà i nomi.

LA RIVOLUZIONE – Per Benfica-Inter si cambia, con gli ottavi di Champions League già sicuri. Dall’Estadio da Luz la formazione la dà Matteo Barzaghi su Sky Sport 24: «Arrivano conferme per quanto riguarda le rotazioni di Simone Inzaghi. Saranno otto, rispetto alla sfida con la Juventus. Esordio di Emil Audero in porta, seconda da titolare per Yann Bisseck in difesa e per Davy Klaassen a centrocampo. A comporre poi la linea arretrata ci sono Francesco Acerbi, sul centro-sinistra, e Stefan de Vrij: con Matteo Darmian sono gli unici tre in campo rispetto al campionato. Centrocampo rivoluzionato, Alexis Sanchez e Marko Arnautovic in avanti. In panchina ci saranno, oltre a Yann Sommer, giocatori come Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Federico Dimarco, Lautaro Martinez e Marcus Thuram». Questa la probabile formazione di Inzaghi per Benfica-Inter, secondo Sky Sport: Audero; Bisseck, de Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; A. Sanchez, Arnautovic.