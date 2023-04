Benfica-Inter, allarme difesa per Schmidt: cambi necessari

È allarme difesa per Roger Schmidt in vista di Benfica-Inter di martedì, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, il tecnico è costretto a cambiare il suo quartetto difensivo a causa degli infortuni di Bah e Otamendi.

ALLARME DIFESA – Costretto a ripensare la sua difesa Roger Schmidt in vista di Benfica-Inter di martedì. Gli infortuni di Otamendi e Bah, infatti, rappresentano un problema per il tecnico che è costretto a pensare a nuove soluzioni per il suo quartetto difensivo. Per quanto riguarda la fascia destra, a sostituire l’infortunato Bah ci penserà Gilberto. Al centro, al posto di Otamendi, tutto lascia pensare che sarà il brasiliano Morato a prendere il suo posto, favorito su Lucas Verissimo.