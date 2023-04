Benfica-Inter 0-0 al 45′, gara equilibrata all’Estadio da Luz

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Benfica-Inter, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo all’Estadio da Luz in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PAREGGIO EQUILIBRATO – Partita equilibrata in questi primi quarantacinque minuti all’Estadio da Luz, senza grosse occasioni da entrambe le parti. Benfica e Inter però ci provano e a metà primo tempo André Onana è chiamato – su un errore in rinvio di Federico Dimarco – a compiere un ottimo intervento su tentativo da dentro l’area di Rafa Silva. Anche i nerazzurri ci provano, specialmente con un contropiede gestito però male da Lautaro Martinez che perde palla prima di poter servire Edin Dzeko in campo aperto. Nel finale è ancora l’argentino ad avere una grande occasione, quando Federico Dimarco mette in mezzo un cross teso su cui però non riesce ad arrivare per un soffio. Termina così 0-0 il primo tempo di Benfica-Inter.

BENFICA-INTER 0-0